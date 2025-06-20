Hsk 2025 Yılı Ana Kararnamesi Yayımlandı

HAKİM VE SAVCILAR KURULU YENİ KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişiyor. Toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı, yeni yerlerinde görevlendiriliyor. Bu değişiklik kapsamında 24 ilin başsavcısı da yenileniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, “Yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMADA BULUNDU

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Tunç açıklamasında şu sözlere yer verdi: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”