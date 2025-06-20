Hsk 2025 Yılı Kararnamesi Açıklandı

HÂKİM VE SAVCILAR KURULU 2025 YILI ANA KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesini yayımladı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. Ayrıca 24 ilin başsavcısında da değişiklik yapıldı.

BAKAN TUNÇ: “BAŞARILAR DİLİYORUM”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını belirtti. Bakan Tunç, bu doğrultuda sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”