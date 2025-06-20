HSK 2025 Yılı Kararnamesi Açıklandı

HAKİM VE SAVCI SAYISINDA DEĞİŞİKLİKLER

Hakim ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı Ana Kararnamesi’ni yayımladı. Bu kararnamede, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Böylelikle toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı, yeni görev yerlerinde çalışmaya başladı. Ayrıca, 24 ilin başsavcısında da değişiklik gerçekleşti.

BAKAN TUNÇ’TAN MESAJ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2025 yılı Ana Kararnamesi’nin çalışmalarını tamamladığını paylaşarak, hakim ve savcılara yeni görevlerinde başarı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.