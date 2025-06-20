Hsk 2025 Yılı Kararnamesi Yayımlandı

HAKİM VE SAVCILAR KURULU 2025 YILI ANA KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesini yayımladı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı, yeni görevlerine atandı. Ayrıca 24 ilin başsavcısı değişiklik gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılındaki Ana Kararnamesinin çalışmalarını tamamladığını belirtti ve hakim ile savcılara yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bakan Tunç, Başarılar Diledi

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”