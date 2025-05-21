Hsk’ya 5 Yeni Üye Belirlendi

SEÇİM SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda boşalan beş üyelik için seçim gerçekleştirilmiş durumda. İlk turda Anayasa gereği gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 milletvekilinin oyuna hiçbir aday ulaşamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda ise HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyuldu.

AD ÇEKME USULÜ İLE BELİRLENEN ÜYELER

İkinci turda 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday elde edemeyince en yüksek oyu alan iki aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri seçildi. Ad çekme işlemi sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK’nin yeni üyeleri olarak belirlendi.

İKİNCİ TURDA ALINAN OYLAR

Adayların ikinci turda aldığı oy dağılımı ise şöyle oldu:

– Yargıtay üyeleri arasında seçilecek birinci üyelik için adaylar; Ömer Faruk Aydıner (78), Fuzuli Aydoğdu (204), Mustafa Yapıcı (75) şeklinde oy aldı.

– Yargıtay üyeleri arasında seçilecek ikinci üyelik için adaylar; İbrahim Temir (133), Hakan Türkön (25), Hakan Yüksel (203) şeklinde oy aldı.

– Yargıtay üyeleri arasında seçilecek üçüncü üyelik için adaylar; Seyfi Han (218), Şerafettin Saka (42), Ergün Şahin (102) şeklinde oy aldı.

– Danıştay üyeleri arasında seçilecek üyelik için adaylar; Kemal Açıkgöz (69), Cengiz Aydemir (74), Aysel Demirel (219) şeklinde oy aldı.

– Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için adaylar; Hasan Oğuz Altınkaynak (136), Figen Şaştım (7), Alişan Tiryaki (217) şeklinde oy aldı.