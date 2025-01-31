Huawei FreeBuds İle Unutulmaz Sevgililer Günü Planları

HUAWEI FREEBUDS AİLESİYLE UNUTULMAZ ANLAR YAŞAYIN

Romantik bir şarkıyı eşliğinde dinlemek ya da mesafeleri aşarak özel anlar yaşamak için Huawei FreeBuds ailesi tam size göre. Huawei’nin öne çıkan modeli FreeBuds Pro 4, Sevgililer Günü planlarınıza eşlik etmek üzere özel olarak tasarlandı. Çift Sürcülü Gerçek Ses teknolojisi ile beraberindeki 24-bit/48kHz çözünürlüğü destekleyen kayıpsız ses iletimi, sevdiğinizle olan mesafeyi ortadan kaldırıyor. Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde yoğun ortam seslerinde bile yalnızca birbirinizi duyabilirsiniz.

ŞIK VE FONKSİYONEL SEÇENEKLER

Estetik açıdan öne çıkan FreeBuds Pro 4, zarif gümüş yay formu ve altın detaylarıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk alternatifleri ile sevdiğinizin stiline uygun bir tercih yapmak mümkün. Eğer hem şık hem de işlevsel bir hediye arıyorsanız, HUAWEI FreeBuds 6i ise harika bir seçenek sunuyor. Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme 3.0 teknolojisi ile donatılan bu kulaklıklar, ister seyahat ederken ister evde sakin bir akşamda olağanüstü bir ses kalitesi sağlıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL FIRSATLAR

35 saate kadar pil ömrü sunan FreeBuds 6i, uzun süreli kullanımlar için tasarlandı ve yalnızca 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik ek oynatma süresi elde ediliyor. Huawei FreeBuds Pro 4 ve FreeBuds 6i modellerine Sevgililer Günü’ne özel avantajlarla sahip olmanız mümkün. Huawei Online Mağaza üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde geçerli kampanya kodları ve indirimlerle sevdiğinize unutulmaz bir hediye sunabilirsiniz. Sevgililer Günü kampanyası kapsamında belirli ürünlerde alışveriş tutarınıza bağlı olarak son derece cazip indirim kuponları tanımlanıyor. 20.000 TL ve üzeri için 2.000 TL, 15.000 TL ve üzeri için 1.500 TL, 10.000 TL ve üzeri için 1.000 TL, 6.000 TL ve üzeri için 600 TL, 4.000 TL ve üzeri için ise 400 TL kupon fırsatı mevcut.