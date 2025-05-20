Huawei, İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı

MATEBOOK FOLD YENİ BİR DÖNEM AÇIYOR

Teknoloji devi Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayar segmentine iddialı bir adım atarak, ilk ürünü olan MateBook Fold Ultimate Design’ı tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, 18 inçlik büyük katlanabilir ekranıyla birlikte, Huawei’nin PC için geliştirdiği HarmonyOS’un ilk versiyonunu ve şirket içi bir çipi içeriyor.

EKRAN VE TASARIMIN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook Fold Ultimate Design, 4:3 görüntü oranında 3.3K çözünürlüğe sahip 18 inç bir ekranla geliyor ve katlandığında 13 inçlik daha kompakt bir form alıyor. Cihaz, çift katmanlı LTPO OLED paneli sayesinde 1.600 nite kadar maksimum parlaklık sunuyor. Açıkken yalnızca 7,3 mm kalınlığında ve 1,16 kg ağırlığında olması, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. MateBook Fold, Huawei’nin sektördeki en büyük üç kademeli katlanır menteşesine sahip olup, 0 ila 150 derece arasında esnek açılarla kullanım imkanı tanıyor. Geliştirilmiş elmas alüminyum çift fan kurulumu ve ultra ince anti-yerçekimi buhar odası ile donatılmış soğutma sistemi, cihazın performansını yüksek yük altında koruyor.

Yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar, mobil ve masaüstü deneyimlerini bir araya getiren HarmonyOS 5 ile çalışıyor ve gücünü Huawei’nin kendi tasarımı olan bir çipten alıyor. Cihazda ayrıca 8 MP kamera, parmak izi okuyuculu güç düğmesi, Wi-Fi 6E, 74,69 Wh batarya ve 140W hızlı şarj gibi etkileyici özellikler bulunuyor. Çin’de ön siparişe açılan cihazın 32GB/1TB modeli 3 bin 300 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.