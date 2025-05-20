Huawei’nin Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı

TEKNOLOJİ DEVİ HUAWEİ’DEN YENİ KATLANABİLİR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayar pazarına güçlü bir giriş yaparak, “MateBook Fold Ultimate Design” adını verdiği ilk modelini tanıttı. Bu cihaz, 18 inçlik geniş katlanabilir ekranı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Huawei’nin PC için geliştirdiği HarmonyOS’un ilk sürümünü ve kendi tasarımı olan bir çipi barındırıyor.

ETKİLEYİCİ EKRAN VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook Fold Ultimate Design, 4:3 görüntü oranıyla 3.3K çözünürlüğe sahip bir 18 inç ekrana sahipken, katlandığında 13 inçlik kompakt bir yapıya dönüşme yeteneği sunuyor. Cihaz, çift katmanlı LTPO OLED paneli ile 1.600 nite kadar tepe parlaklık sağlıyor. Açık olduğunda yalnızca 7,3 mm kalınlığında ve 1,16 kg ağırlığında bulunuyor. MateBook Fold’un dikkat çekici özelliği, Huawei’nin sektörde en büyük olarak tanımladığı 285 mm uzunluğundaki üç kademeli menteşesi ve 0 ile 150 derece arasında esnek açılara izin vermesi. Performans kaybını önlemek amacıyla, gelişmiş elmas alüminyum çift fan kurulumu ve ultra ince anti-yerçekimi buhar odası barındıran bir soğutma sistemi kullanıyor.

HARMONYOS 5 VE GÜÇLÜ DONANIM BİLEŞENLERİ

Yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar, mobil ile masaüstü deneyimlerini bir araya getiren HarmonyOS 5 ile çalışıyor. Gücünü, Huawei tarafından geliştirilen bir çipten alan cihaz, 8 MP kamera, parmak izi okuyuculu güç düğmesi, Wi-Fi 6E bağlantısı, 74,69 Wh batarya ve 140W hızla şarj etme özelliklerine sahip. Çin’de ön siparişe sunulan 32GB/1TB modeli, 3.300 dolar fiyat etiketini taşıyor.