Huawei Nova 13’ün Türkiye Ön Satış Tarihi

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

HUAWEI nova 13, dinamik ekose doku efektiyle yenilenen tasarımı ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın arka kapağında bulunan ‘Yıldız Efekti’ kaplaması, ipeksi bir doku ile estetik ve dokunsal bir deneyim sunuyor. Yeni model, ‘Loden Yeşili’, ‘Siyah’ ve ‘Beyaz’ olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Tasarım detayları arasında yer alan ‘Süper Yıldız Yörüngesi Halkası’, kamera bölümüne özgün bir görünüm kazandırıyor.

PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞINDA YENİLİKLER

HUAWEI nova 13, yeni AI En İyi İfade özelliği ile portre fotoğrafçılığında fark yaratıyor. Bu teknoloji, çekilen seri fotoğraflar arasından en doğal ifadeleri seçerek en iyi kompozisyonu oluşturmayı sağlıyor. Hem ön hem de arka kamerada desteklenen çok odaklı portre özellikleri, kullanıcıların anılarını sanatsal bir atmosferle ölümsüzleştirmesine yardımcı oluyor.

GÜÇLÜ ŞARJ VE PİL PERFORMANSI

HUAWEI nova 13, güçlü 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo teknolojisi ile yalnızca 10 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 5.000 mAh’lik büyük pili sayesinde uzun süreli kullanım sunarken, ince ve hafif yapısıyla taşınabilirliği koruyor. Ayrıca, 120Hz yenileme hızına sahip Dinamik Gerçek Renkli Ekranı ile net ve canlı görüntüler sağlıyor.

EKRAN TEKNOLOJİSİ VE GÜVENLİK

AI HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin hem parlak hem de gölgeli alanlarındaki detaylar korunuyor, renkler daha canlı ve gerçekçi hale geliyor. AI Göz Konforu Ekranı, mavi ışık seviyelerini optimize ederek kullanıcıların göz sağlığını korumayı hedefliyor. HUAWEI nova 13, EMUI 14.2 işletim sistemi ile güvenliği ön planda tutarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

ÖN SATIŞ VE KULLANICIYA YENİLİKLER

HUAWEI nova 13, yeni HUAWEI Temaları ile kullanıcıların galerilerindeki görüntülerden çıkartmalar oluşturarak ana ekranlarını diledikleri gibi özelleştirmelerine imkan tanıyor. Ayrıca, uygulama izinleri ve cihaz güvenliği için artırılmış kontrol mekanizmaları sayesinde kullanıcılar, cihazlarını daha güvenli bir şekilde kullanabiliyor. 11 Şubat akşamı Türkiye’de ön satışa sunulacak olan HUAWEI nova 13, estetik tasarımı, güçlü teknik özellikleri ve kullanıcı odaklı yenilikleriyle akıllı telefon dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. HUAWEI nova 13, sadece bir akıllı telefon değil, aynı zamanda yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz bir platform.