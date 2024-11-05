Huawei, Türkiye İş Bankası Maratonu’nda Etkileşim Kırdı

46. İSTANBUL MARATONU’NDA HUAWEI’NİN YERİ

3 Kasım’da gerçekleştirilen 46. İstanbul Maratonu, Asya ve Avrupa kıtalarını bir araya getiren eşsiz bir etkinlik olarak binlerce sporcuyu İstanbul’un büyüleyici güzergahında buluşturdu. Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen bu yılki maratona, Huawei ‘Zaman Sponsoru’ olarak katıldı ve sporculara en güncel teknolojilerle performanslarını takip etme imkânı sundu. Huawei, maraton süresince kurduğu standında HUAWEI WATCH GT5 serisini tanıttı ve yaklaşık 10.000 ziyaretçiyi ağırlayarak ürünlerini geniş bir kitleye ulaştırdı. Yenilikçi özelliklere sahip bu saatler, sporcuların performanslarını izlemelerini sağlamakla kalmayıp etkinlik deneyimlerini de dijital ortama taşıdı.

ÖZEL SAAT KADRANI TASARIMI

İstanbul Ruhu Maratonu’nda Huawei, yerel illüstratör Robin Yayla ile iş birliği yaparak maratona özel bir saat kadranı tasarımı sundu. HUAWEI MatePad Pro kullanılarak oluşturulan bu kadran, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini maraton ruhuyla harmanlayarak Huawei Watch kullanıcılarına sunuldu. Şu ana kadar 3.000’den fazla kez indirilen bu özel saat kadranı, büyük ilgi gördü. Ayrıca Maraton Fuarı’ndaki çevrimdışı sergi alanında tanıtılan bu kadran, ziyaretçiler arasında HUAWEI GT5 serisinin popülaritesini artırarak geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

ÇEVRİMİÇİ MARATON DENEYİMİ

Huawei, İstanbul Maratonu çerçevesinde sunduğu yenilikçi yaklaşımla çevrimiçi bir maraton deneyimini de kullanıcılarına tanıttı. Bu dijital etkinlik sayesinde kullanıcılar, zamanı ve mekanı kısıtlamaksızın Huawei Sağlık Uygulaması üzerinden katıldıkları çevrimiçi maratonda kendi koşu ve sağlık verilerini izleyebildi. Katılımcılar, maratona özel tasarlanan saat kadranını indirip kullanma fırsatı buldu ve etkinlik yoğun ilgi gördü. Çevrimiçi maratona bugüne kadar 6.800’den fazla kişi katıldı. Ayrıca, 30 Kasım tarihine kadar devam eden çevrimiçi maratona katılanlar, koşuculara özel olarak dijital madalya kazanma şansına sahip oldu.

KALORİ MEYDAN OKUMASI VE ÖZEL ÖDÜLLER

Huawei, maraton kapsamında düzenlediği ‘Kalori Meydan Okuması’ etkinliğiyle 1.000 katılımcının Huawei’in kalori ve sağlık takibi gibi özelliklerini deneyimlemesini sağladı. Bu etkinlikte, HUAWEI WATCH GT5 serisinin sunduğu gelişmiş sağlık izleme özellikleri tanıtıldı ve katılımcılara kalori takibi ile günlük aktivitelerin izlenmesine dair detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, 15 bin metre yarışında ilk üçe giren kadın ve erkek sporculara HUAWEI WATCH GT5 Pro saatler hediye edildi.