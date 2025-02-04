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Hücre Operasyonu: 64 Şüpheli Gözaltında

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OPERASYONLAR SONUCUNDA EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gerçekleştirilmiş operasyonlar sonucu yaklaşık 5 milyar lira değerinde 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklete el konulduğunu aktardı. Şüphelilerden 19’unun tutuklandığını ve 41’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, geri kalan kişilerin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

GÖREVLİ KURULUŞLARIN KOORDİNASYONU

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu altında, il jandarma komutanlıklarınca yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, devam eden süreçle ilgili detaylar paylaştı.

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