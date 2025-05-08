Gündem

Hudutsuz Sevda’da Ayrılık Yaşanıyor

hudutsuz-sevda-da-ayrilik-yasaniyor

DİZİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisinde dengeler iyice değişiyor. Her hafta olduğu gibi yeni bölümü ile performans sergileyen dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken yaşanan gelişmelerin hayranlardan tepkiler alacağı öngörülüyor.

Perşembe akşamları güçlü bir şekilde yayınlanan Hudutsuz Sevda, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte gerilim seviyesini artırmış durumda. Uzun bir süredir dizinin sıkı takipçileri, Hudutsuz Sevda’nın yeni sezonda yer alıp almayacağını merak ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump, Netanyahu ile görüşmeyi sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarını sona erdirdiği açıklandı.
Gündem

Pancar Toplarken Düşüp Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde, pancar toplamak için dağa çıkan 62 yaşındaki kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.