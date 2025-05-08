Hudutsuz Sevda’da Ayrılık Yaşanıyor

DİZİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisinde dengeler iyice değişiyor. Her hafta olduğu gibi yeni bölümü ile performans sergileyen dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken yaşanan gelişmelerin hayranlardan tepkiler alacağı öngörülüyor.

Perşembe akşamları güçlü bir şekilde yayınlanan Hudutsuz Sevda, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte gerilim seviyesini artırmış durumda. Uzun bir süredir dizinin sıkı takipçileri, Hudutsuz Sevda’nın yeni sezonda yer alıp almayacağını merak ediyor.