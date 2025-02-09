Hukuk Fakültesine Girişte Sıralama Yükseltildi

HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRİŞTE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının üst sınırının 100 bine çıkarıldığını duyurdu. Bakan Tunç, “Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz,” ifadelerini kullandı. Hukuk eğitiminin niteliğini artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksekokuldan dikey geçişin sonlandırılması gibi uygulamaların ardından, fakülteye girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesi kararlaştırıldı.

GELECEĞİMİZİN HUKUKÇULARINA BAŞARILAR

Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, ÖSYM’nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içerisinde yer alan adayların tercih edebileceğini belirtti. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini artıracağına inandığını ifade etti. “Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum,” dedi.

ÖNCEKİ ÜST SINIR 125 BİN

Adalet Bakanı Tunç, 23 Ocak’ta hukuk fakültelerine girişte üniversite sınavındaki başarı sıralamasının 100 bin olacağını açıklamıştı. Daha önce hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralaması üst sınırı 125 bindi.