Hukukçu Kezban Hatemi, Gençlerin Giyimi Eleştirildi

GİYİM TARZI ELEŞTİRİLERİ

Hukukçu Kezban Hatemi, EkolTV’deki canlı yayında gençlerin giyim tarzıyla ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu. Globalleşmenin toplumsal değerleri aşındırdığını savunan Hatemi, özellikle Nişantaşı’nda gençlerin “iç çamaşırıyla dolaştığını” belirtip, “Ne gizem kaldı ne haya” dedi.

AHLAKİ EROZYON YARATIYOR

Hatemi, gençlerin giyim tarzına yönelik sert bir dille eleştirisinde bulunarak, “Nişantaşı’nda iç çamaşırıyla dolaşan gençleri görüyorum. Vücutlarıyla bu kadar barışık olmaları şaşırtıcı” ifadelerini kullandı. Bu durumun toplumda ahlaki erozyona yol açtığını savunan Hatemi, “Birçok insan, kendilerini sergileyerek adeta et balık kurumuna asılacak hale geliyor” diyerek görüşlerini sürdürdü. Bu tarzın erkeklerde kadınlara karşı iticilik yarattığını da öne sürdü.

KÜLTÜREL ETKİLERİN SONUÇLARI

Açıklamalarında globalleşmenin Türkiye’deki toplumsal değerler üzerindeki tesirine dikkati çeken Hatemi, “Amerika’da ne oluyorsa burada da oluyor, burada ne oluyorsa onlar da görüyor” dedi. Batı toplumlarıyla artan sosyal etkileşimin ahlak ve haya kavramlarını zayıflattığını iddia eden Hatemi, “Ne gizem kaldı ne haya” sözleriyle gençlerin açık kıyafet tercihlerini eleştirdi ve bu durumun toplumsal cinsiyet dinamiklerini etkilediğini belirtti.