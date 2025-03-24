Hukukçular İBB’ye Kayyum Atanmasını Değerlendirdi

TÜRKİYE’DE YENİ GÜNDEM: İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart Pazar günü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması, Türkiye’de belirgin bir gündem oluşturdu. İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturmasından serbest bırakılırken, “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklandı ve dün İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişmelerin ardından, kamuoyunda “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusu ön plana çıktı.

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra, dört gün süren bir süreç sonucunda 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklandı. “Kent uzlaşısı” soruşturmasında ise serbest bırakıldığı bildirildi. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesiyle, İBB yönetimi için atılacak adımlar kamuoyunda merak edilen bir konu haline geldi.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 26 MART’TA

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri, 26 Mart Çarşamba günü başkan vekili seçimi yapmak üzere toplanacak. İBB için seçimler, saat 13:00’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda; Beylikdüzü için ise saat 09:00’da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu seçimlerin yapılmasının, kayyum atanması ihtimalini azalttığı yorumları yapılıyor.

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, hukukçulara “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusunu yönelttiğinde, mevcut duruma dair bazı önemli yorumlar geldi. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, “Terör soruşturmasından bir tutuklama kararı çıksaydı, İBB’ye kayyum atanması kesin ve zorunlu olacaktı. Ancak İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kaldı” şeklinde açıklama yaptı. Kuran, “Yine de kanunun 2. maddesine göre, bir başkan hakkında ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ suçundan soruşturma ya da kovuşturma varsa, İçişleri Bakanlığı yargı kararı olmadan kayyum atayabilir” dedi. Ayrıca, 26 Mart’taki başkan vekili seçimlerine de değinirken, “Bu seçim yapılırsa, tekrar kayyum atanması söz konusu olmaz” ifadesini kullandı. Avukat Rezan Epözdemir ise, “Terör suçlamasından hüküm giydiği için yalnızca Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. İBB’de ise sadece ‘yolsuzluk’ suçlaması var, bu nedenle kayyum atanmadı” ifadesinde bulundu.

KAYYUM RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Hukukçular, İBB’de 26 Mart’ta yapılacak seçim nedeniyle kayyum tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtiyor. Ancak, temkinli bir yaklaşım sergileyerek, terör soruşturmasına bağlı gelişmelerin kayyum ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda hemfikirler. İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi ve Başsavcılık’ın itiraz süreci, bu riskin hâlâ var olduğunu gösteriyor.