Hukukçular İBB’ye Kayyum Atanmasını Değerlendiriyor

TÜRKİYE’DE GÜNDEMİ SARAN TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart Pazar günü “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklanması, Türkiye genelinde büyük bir yankı uyandırdı. İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturmasından serbest bırakılmasına rağmen, “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusu sıkça gündeme geldi.

TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındı ve dört gün süren sürecin ardından 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklandı. “Kent uzlaşısı” soruşturmasında serbest bırakıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İBB Başkanlığı görevinden İmamoğlu’nu uzaklaştırdığını duyurdu. İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesiyle birlikte İBB yönetimi için sonraki adımlar merak edilmeye başlandı.

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri, 26 Mart Çarşamba günü başkan vekili seçimi için bir araya gelecek. İBB için seçim, saat 13:00’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda; Beylikdüzü için ise saat 09:00’da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Bu seçimlerin yapılması, kayyum atanması olasılığını azalttığı şeklinde yorumlanıyor.

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın hukukçulara yönelik “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusuna verilen yanıtlar, durumu net bir şekilde aydınlatıyor. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, “Terör soruşturmasından bir tutuklama kararı çıksaydı, İBB’ye kayyum atanması kesin ve zorunlu olacaktı. Ancak İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kaldı. Yine de kanunun 2. maddesine göre, bir başkan hakkında ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ suçundan soruşturma ya da kovuşturma var ise, İçişleri Bakanlığı yargı kararı olmadan kayyum atayabilir. Adli kontrol tedbiri yeterli görülmeyebilir. İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle görevden el çektirme yetkisine sahip.” açıklamasında bulundu. Kuran, ayrıca 26 Mart’taki başkan vekili seçimine de değinerek, “Bu seçim yapılırsa, tekrar kayyum atanması söz konusu olmaz. Ancak Başsavcılık, ‘terör’ suçlamasından verdikleri tutuksuz yargılanma kararına itiraz edecek. Asliye Ceza Mahkemesi’nin terör suçlamasından tutuklama kararı vermesi durumunda süreç yeniden başlar.” dedi. Avukat Rezan Epözdemir ise, “Terör suçlamasından hüküm giydiği için sadece Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. İBB’de yalnızca ‘yolsuzluk’ suçlaması var, bu nedenle kayyum atanmadı. Çarşamba günü meclis içinde seçim yapılacak. Bu tartışma artık nihayete erdi,” ifadelerini kullandı.

KAYYUM RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Hukukçular, 26 Mart tarihindeki seçim sonucuyla kayyum tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtiyor. Ancak temkinli bir yaklaşım sergileyerek, terör soruşturmasına dair gelişmelerin kayyum olasılığını tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda hemfikir durumdalar. İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi ve Başsavcılık’ın itiraz süreci, bu riskin hâlâ mevcut olduğunu gösteriyor.