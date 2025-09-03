Hükümet Yeni Düzenleme Yapacak

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500’e varan artışların ardından emlak vergisi de artış gösterecek. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde bu artış oranı yüzde 1400’e kadar çıkabiliyor. Rayiç bedellerindeki beklenmeyen artışa yönelik tepkiler devam ediyor ve birçok vatandaş dava açmayı planlıyor. Hükümet bu konuyla ilgili kayıtsız kalmadı ve yasal düzenlemelerle durumu çözmeyi amaçlıyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşları mağdur etmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ nın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.” dedi. Ayrıca, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklif sunacaklarını ifade eden Demir, arsa birim metre karelerine müdahale etmeyi ve rayiç bedeline sınır getirmeyi planladıklarını belirtti.

DAVA SÜREÇLERİ VE HUKUKÇULARIN AÇIKLAMALARI

Yasal düzenleme geçmezse ve mevcut artışlar yürürlükte kalırsa, gayrimenkul hukukçuları önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar, vergi mahkemesine dava açılacağını, ancak belediyelerin de bu davalara savunma yapacağını, 2021’den itibaren artışların belediye tarafından savunulabileceğini açıkladı. Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, “Takdir komisyonu kararları askıya asıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra vergi mahkemelerine 30 gün içinde dava açılması gerekiyor” diye belirtti. İtiraz hakkının 7 Eylül’e uzandığını, Pazar günü olması nedeniyle de 8 Eylül’ün son gün olduğunu ifade etti.

DAVA AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kiraz, “Takdir komisyonu kararları sokak bazında belirleniyor. Yani, bir mahalleden biri dava açtıysa diğerlerinin hak iddia etmesi mümkün değil” diye belirtti. Ayrıca, özel ve nitelikli projelerin bulunduğu sokaklarda davanın kazanılması durumunda diğer vatandaşların hak iddia edemeyeceğini de açıkladı. Kiraz, bir sokakta özel bir yapı varsa, o sokaktaki diğer kişilerin davadan fayda sağlamasını bekleyemeyeceklerini vurguladı. Dava açıldığı takdirde belediyelerin durumu savunabileceği ve mevcut artışların enflasyonla makul seviyelerde kalabileceği belirtildi.

GELİŞMELER VE VATANDAŞIN ENDİŞELERİ

Yeni emlak vergilerinin vatandaş üzerinde olumsuz ekonomik etki yaratabileceğini belirten Kiraz, hükümet çalışmaları ile düzeltmelerin olabileceği umudunu taşıdıklarını dile getirdi. 2017 yılındaki benzer durumun tekrar yaşanma olasılığına işaret eden Kiraz, o yıllarda takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararlarının hükümet tarafından sınırlı tutulduğunu hatırlattı. Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedellerin artış oranının bölgesel farklılıklar gösterdiğini ifade ederek, bir taşınmazın rayiç değerinde konumunun önemli olduğunu vurguladı. İtiraz süresinin 7 Eylül’de dolacağını belirten Kezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasının bu tarihin uzatılabileceği yönünde olduğunu da ekledi.