Hükümetin Zam Teklifi Belli Oldu

YENİ ZAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için sözleşmeli personel ile ilgili zam görüşmeleri yeni aşamaya geçiyor. Hükümet, sendikaların önerdiği zam tekliflerini değerlendirip yeni bir zam önerisi sundu. Hükümetin önerisi, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için de yüzde 4 olarak belirlendi.

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ

Memur ve memur emeklileri arasındaki toplu sözleşme müzakereleri devam ediyor. Memur kesimi, yapılan görüşmelerde yüzde 88 oranında zam talep etti. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri, bu zam talepleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ETKİLERİ

Merkez Bankası, bu yılsonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak belirlerken, 2026 yılı için yüzde 12 ve 2027 yılı sonu için de yüzde 8 oranında bir beklenti ortaya koydu. Yeni rapor, faiz indirimlerinin etkisiyle enflasyonda bir gerileme gözlemlenebileceğini öngörüyor.

UZLAŞI SAĞLANAMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Bu heyetin vereceği karar, kesin nitelikte olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. 11 üyeden oluşan Hakem Heyeti, başvuru sonrası 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Verilen kararlar kesin olup, itiraz edilemeyecek.