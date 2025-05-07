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Hükümlü Düğünde Saz Çalarken Yakalandı

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MARDİN’DE CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A.’yı Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda saz çalarken tespit etti.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

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