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Hull City, Lincoln Henrique’yi yolladı!

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İNGİLTERE’DE YENİ SEZON PLANLAMASI

İngiltere Championship takımı Hull City, yeni sezon kadro düzenlemesi hakkında bilgiler paylaştı. Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’den kiralanan Lincoln Henrique’nin 30 Haziran’da kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’ye döneceği açıklandı.

HULL CITY’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler.” denildi. Lincoln Henrique, Fenerbahçe tarafından geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino’ya kiralanmıştı.

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