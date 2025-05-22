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Hulusi Akar’ın Kayınvalidesi Vefat Etti

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HULUSİ AKAR, KAYINVALİDESİ İÇİN İZMİR’E GİTTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 98 yaşında vefat eden kayınvalidesi Türkan Samur’un cenaze törenine katılmak amacıyla İzmir’e ulaşmış durumda.

CENAZE TÖRENİ MEVLA CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

İleri yaştan kaynaklanan organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türkan Samur için, bugünkü ikindi vakti Karşıyaka’daki Mevlana Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene Hulusi Akar ve eşi Şule Akar’ın yanı sıra, aile üyeleri ve torunlar da katılım gösterdi. Ayrıca, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da törene katılarak destek verdi. Kılınan cenaze namazının ardından, Türkan Samur’un naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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