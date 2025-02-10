Hurda Araçlar İçin Yeni ÖTV İndirimi Teklifi

YENİ ARAÇ ALIMINDA ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Sabah’tan Mehmet Fahri Özkan’ın haberine göre, özellikle 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine gidilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile hem eski araçların trafikten çekilmesi sağlanacak hem de çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan ÖTV kanunundaki değişiklik teklifi, hurda teşvikine yönelik düzenlemeyi de kapsıyor ve TBMM’ye sunuldu. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte yaklaşık 3 milyon araç sahibinin bu düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE HURDA TEŞVİKİ

Kanun teklifinin onaylanması durumunda 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indirimi ile sıfır araç alabilecek. Bu düzenleme kapsamında yerli üretim yeni araçların piyasada daha fazla yer bulması da hedefleniyor. Hurda teşviki uygulaması, geçmişte birkaç kez gerçekleştirilmişti. İlk hurda teşviki uygulaması 2003 yılında hayata geçirilirken, 2010 ve sonrasında da bu uygulama devam etti. En son hurda teşviki ise 2017, 2018 ve 2019 yıllarında geçerliydi.

GEÇMİŞTE 519 BİN ARAÇ GERI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesi sayesinde toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü. Bu durum, hurda teşvikinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.