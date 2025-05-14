Hurdacı Artezyen Kuyusuna Düşüp Öldü

KAZA ANI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde saat 18.30 civarında, Adalet Mahallesi’nde yer alan hayata geçirilmemiş bir inşaat alanında, hurdacılıkla uğraşan 35 yaşındaki Murat Yılmaz, inşaat alanına girdiği sırada su dolu artezyen kuyusuna düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölge güvenli bir alan haline getirilirken, kurtarma ekipleri Yılmaz’ı kuyu içinden çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Murat Yılmaz’ın öldüğü tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Talihsiz adamın cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna taşıdı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.