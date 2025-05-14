HÜRJET İçin İspanya İle Anlaşma Sağlandı

HÜRJET ANLAŞMASI İSPANYA’DA İMZALANDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET için NATO ve diğer dünya ülkeleriyle önemli bir anlaşma İspanya’da yapıldı. Bu konuda Madrid’de açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşını oluşturuyor” dedi. Anlaşmanın detayları doğrultusunda, endüstri alanında karşılıklı iş birliği yapılacak olup, HÜRJET’in İspanya için tasarlanmış konfigürasyonunda hangi firmaların ürünlerinin yer alacağını belirlediklerini ekledi. Demiroğlu, “Onlarla çalışmaya başlayacağımız sürecin ilk adımını atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

EMİN ADIMLARLA İLERLEME

Demiroğlu, uzun bir yolculuktan ve dikkatli adımlarla ilerlemekten bahsederek, anlaşma ile çok önemli bir gelişme kaydettiklerini vurguladı. “TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Çünkü konuştuğumuz konu Türkiye’de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine kullanımı için verilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede, yine bizimle beraber yerleştirilmesi.” diye belirtti. Anlaşmanın firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracağını dile getiren Demiroğlu, bunun potansiyeli oldukça yüksek bir anlaşma olduğunun altını çizdi.

YENİ KAPILAR AÇILACAK

Demiroğlu, “Bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak” ifadelerini kullanarak, önemli bir boşluğun doldurulduğunu söyledi. “Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

GÜVEN DUYGUSU VE İLGİ

HÜRJET anlaşmasının çok boyutlu olduğuna vurgu yapan Demiroğlu, özellikle güven konusunun diğer Türk sanayi ve güvenlik ürünlerine de kapı açma potansiyeli taşıdığını ifade etti. “Kara, deniz, havada bizim kendi ürünlerimiz, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, belki KAAN için de kapı açmış oluyoruz. Çünkü kullandıkça, hizmeti gördükçe güven başlıyor ve bu da tercihi getiriyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye’nin ilk defa milli katılımla katıldığı Madrid’deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nın (FEINDEF) hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Demiroğlu, bu fuarda yeni bağlantılar kurma ve önceden görüştükleri firmalarla daha da yakınlaşma fırsatını elde ettiklerini aktararak, “Bu yolculuk uzun ve çok çalışmak gerekiyor ama biz gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplarız.” şeklinde değerlendirdi.