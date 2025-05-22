HÜRKUŞ, Uluslararası Tatbikatta 1 Ton Bomba Attı

KONYA’DA ULUSLARARASI TATBİKAT BAŞLADI

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 12 Mayıs’ta başlayan “Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı”, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkenin unsurlarını ağırlıyor. 2009 yılından beri her yıl iki kez gerçekleştirilen bu tatbikat, 2012 yılından itibaren uluslararası boyut kazandı. Tatbikatta; jetler, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, helikopterler, ulaşım uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve personel kurtarma timleri, harekât ortamında ortak personel kurtarma tekniklerini test edip geliştiriyor. Bununla birlikte, komuta kontrol süreçlerinin etkinliği, yakın hava desteği, dinamik hedefleme ve zamana duyarlı hedefleme görevleri de senaryolara dahil edilerek başarıyla uygulandı.

HÜRKUŞ İLE ULUSLARARASI ARENADA YENİ BİR DENEYİM

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, bu tatbikatta uluslararası platformda bir ilke imza attı. Daha önce farklı mühimmatlar taşıyan HÜRKUŞ, ilk kez 1 tonluk bombayı hedefe tam isabetle bırakarak dikkat çekti. Bu başarının, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

BASIN GÜNÜNDE HEYECANLI SENARYOLAR

23 Mayıs’ta sona erecek tatbikatın basın günü etkinliklerinde, düşman kampına sızma ve ele geçirme senaryoları sergilendi. İlk olarak hava savunma tehdidi olarak kabul edilen bir hedef, ANKA insansız hava aracından atılan mühimmatla etkisiz hale getirildi. Sonrasında Katar Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, bölgeye paraşütle indirilen tim ile hedefleri işaretledi. F-16 savaş uçakları, işaretlenen hedeflere saldırı düzenlerken, üç helikopter yaralı askeri kurtarma görevini üstlendi. Saha güvenliği sağlandığında yaralı, helikoptere taşındı ve helikopterlerin kalkışı sırasında piyade ateşine top atışıyla karşılık verildi. Tatbikat, NATO standartlarında 30 uçakla icra edilen görevlerin, burada 8 uçak ve Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla başarıyla gerçekleştirildiğini gösterdi. Ayrıca etkinlikte Türk Yıldızları’nın gösterisi büyük ilgi topladı.