Hürriyet İK ile Geleceğin Meslek Trendleri

GÜNDEME DAİR YENİ SAYILAR RAFLARDA

Dünyadaki farklı gelişmelere odaklanan Hürriyet İK’nın şubat sayısı, iş dünyasını geniş bir açıdan ele alıyor. Yeni sayısı; eleman açıklarının olduğu sektörlerden mesleklerin ruh sağlığına yaptığı etkilere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Hürriyet İK, 2 Şubat Pazar günü Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak başlayan yenilikleri duyuruyor ve gelecekteki dönüşümler üzerine kapsamlı bir inceleme yapıyor.

BEŞ ANA MAKRO SÜRÜKLEYİCİ

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, teknolojik değişim, yeşil geçiş, jeoekonomik parçalanma, ekonomik belirsizlik ve demografik değişim gibi beş ana makro sürükleyicinin iş dünyası üzerindeki olasılıkları paylaşıyor. Şubat sayısında, mesleklerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırmalara dair düşüncelerini aktaran Hürriyet İK Yayın Yönetmeni Sefer Levent, “Bulgulara göre, çalışanların refahı üzerinde en olumsuz etkiye sahip sektörlerin ‘sanat, eğlence ve etkinlik’ olduğu tespit edildi” ifadelerini kullanarak çeşitli meslek gruplarını değerlendiriyor.

2024 yılında İŞKUR’un iş gücü piyasası verilerini yorumlayan Hürriyet İK yazarı Noyan Doğan, yılın en çok eleman arayan mesleklerini sıralıyor. Büyüyen niteliksiz eleman ihtiyacından işverenlerin aradığı kriterlere kadar pek çok bilgi bu yazıda aktarılıyor. Kariyet.net CEO’su Fatih Uysal, 2025 yılında iş arayışına dair yeni beklentilerin ortaya çıkacağını belirtiyor. Uysal, “İşveren markasının yanı sıra 2025 yılı; yan haklar, esneklik ve kariyer gelişim fırsatlarının da ön planda olduğu bir dönem olacak” diyor.

İŞ DÜNYASINA YENİ TRENLER

Hürriyet İK, her ayın ilk Pazar günü iş dünyası konusunda dikkat çekici trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.