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Spor

Hüseyin Yücel’in Derbi Açıklamaları: Galibiyet Hedefi!

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DERBİ MAÇINA YÜCEL’DEN GÜVEN

Siyah-beyazlı kulüp, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, “Yarın ciddi bir derbi maçımız var. Büyük bir ümitle gidiyoruz. Tek hedefimiz galibiyetle sahadan ayrılmak. Taraftarımızın gücüyle sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz.” dedi.

HAKEM YÖNETİMİNE BEKLENTİLER

Yücel, derbide hakemin adil bir yönetim sergilemesini beklediklerini dile getirerek, “Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmeyecek şekilde adil bir maç yönetmesi. İnanıyorum ki yarın hakem kararları maça etki etmeyecektir. Sahada hak edenin kazandığı bir mücadele sergilenecektir. Yarın hep beraber izleyip göreceğiz.” şeklinde konuştu.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT AÇIKLAMASI

Kongrede Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlara ilişkin sosyal medyada çıkan iddiaları da yanıtlayan Yücel, “Ben alkışlamadım. Salonda yaklaşık 2 bin 500 kişiydik. Bir grup taraftarımız tezahüratta bulunmuş olabilir. Kesinlikle anlaşılmıyordu. Hiçbir şekilde altında art niyet aramayalım, tamamıyla münferit bir olaydır. Yönetim ve camia olarak böyle şeylere paye vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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