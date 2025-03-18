Husiler ABD İle Savaşta: Misilleme Hazırlığı

HUSİLER’DEN GERİ ADIM YOK

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, Kızıldeniz’deki durumu sertleştirme kararı aldı. Husiler’in Dışişleri Bakanı Celam Amer, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Saldırılara yanıt vereceğiz” diyerek, Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıların, İran’a yönelik baskılara veya taleplere karşı azalacağına dair bir işaret vermedi. Amer, “An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz” ifadesi ile durumlarının ciddiyetini vurguladı.

GERİLİM ARTACAK

Husiler’in Dışişleri Bakanı Celam Amer, Yemen’in ABD ile savaş halinde olduğuna dikkat çekti ve bu durumun, kendilerini savunmak için her türlü aracı kullanma hakkına sahip oldukları anlamına geldiğini belirtti. “Dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki durumun daha da gerginleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Husiler’in gerçekleştireceği herhangi bir saldırıyı doğrudan İran’a yükleyeceğini belirtmesi, gerilimi daha da artıran etkenlerden biri oldu. Hamas ise, İsrail’in Gazze saldırıları için ABD’yi sınırsız destek vermekle suçluyor.