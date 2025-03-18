Husiler: ABD’ye Daha Ağır Misilleme Yapacağız

ABD UÇAK GEMİSİNİN ÇEKİLMESİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Husi güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisinin Kızıldeniz’in en kuzeyine, tam 1300 kilometre uzaklığa çekildiğini belirtti.

OLASI MİSİLLEMELER HAKKINDA UYARI

Husi, “Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bundan daha büyük misilleme seçeneklerimiz var.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Eğer ABD Yemen’e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak.” dedi.

GERGİNLİK ARTMAKTA

Husiler, son 24 saat içerisinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e, Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husi, “ABD’nin (Yemen’e) düzenlediği yeni saldırı, askeri güçlerimizi daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacak.” diyerek, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.

Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtirken, saldırıların sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını duyurdu. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana dahil bazı şehirlere düzenledikleri hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin ise yaralandığını açıkladı.