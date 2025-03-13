Hyundai 2024 Modelleri İçin İndirim Kampanyası Başlattı

HYUNDAI SATIŞ STRATEJİLERİNİ HIZLANDIRIYOR

İddialı otomobil markası Hyundai, 2024 model araçlarını hızlı bir şekilde satmak için çeşitli adımlar atıyor. Bu çerçevede otomobil devi, faizsiz kredi imkanı sunuyor ve liste fiyatları üzerinden önemli indirimler sağlıyor. Burada belirtilen indirim, Hyundai’nin resmi sitesinde yer alan kampanyalı fiyatlardan daha fazlasını içeriyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE ÖZEL FIRSATLAR

Hyundai’nin kampanhası kapsamında, özellikle elektrikli modellerin bazılarını, kampanyalı satış fiyatının da altında satın almak mümkün oluyor. Bu durum, marka için bir fırsat yaratırken, müşteri için de cazip fiyat avantajları sunuyor.