Hyundai 400 Bin TL İndirimli Satacak

OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Son aylarda otomobil fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. İkinci el otomobillerin fiyatları zaten yüksek olduğu için bu alanda pek büyük değişiklikler olmadı. Ancak sıfır otomobil fiyatları uzun süre sabit kalan seviyelerde önemli artışlar gösteriyor. Örneğin, uygun fiyatlı olarak bilinen Renault Clio’nun fiyatı bile 1.5 milyon liraya kadar yükselmiş durumda ve bu, en boş versiyonu için geçerli.

HYUNDAI’DAN BÜYÜK FIRSATLAR

Hyundai Türkiye, bu süreçte müşterilerine büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Haziran ayında Hyundai Türkiye, otomobil fiyatlarında önemli bir artış yapmadı. Yani rakiplerinin aksine, fiyatları aniden 100.000 TL ile 200.000 TL arasında yükseltmedi. Bu durum, markanın stratejik bir yaklaşımı olarak dikkat çekiyor.