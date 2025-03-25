Hyundai ABD’de 5,8 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıyor

HYUNDAİ’DEN ABD YATIRIMI DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Güney Koreli otomotiv firması Hyundai’nin ülkenin imalat sektörüne 5,8 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Louisiana’da inşa edilecek olan yeni çelik fabrikasının, yılda 2,7 milyon metrik tonun üzerinde çelik üretimi gerçekleştireceği ve 1.400’den fazla kişiye istihdam yaratacağı ifade edildi. Trump, fabrikanın ilerleyen süreçte genişletileceğini ve Hyundai’nin ABD’deki ilk çelik üretim tesisi olacağını söyledi.

ÇELİK HAMD MADDE OLARAK KULLANILACAK

Louisiana’da üretilecek çeliğin, Hyundai’nin Alabama ve Georgia’daki otomobil parçaları ile otomobil üretim tesislerine tedarik edileceği dile getirildi. Bu tesislerin kısa süre içinde her yıl 1 milyondan fazla ABD yapımı otomobil üretme kapasitesine ulaşacağı belirtildi. Hyundai’nin bu adımının, şirketin ABD’deki üretim kapasitesini geliştireceği kaydedildi.

TARİFELERİN ETKİSİ

Trump, bu yatırımın tarifelerin etkisini kanıtladığını vurguladı. “Hyundai çeliği Amerika’da üretecek ve arabalarını Amerika’da yapacak. Sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacak. Biliyorsunuz, ürününüzü Amerika’da yaparsanız tarife yok, bu yüzden bu kadar çok insan geliyor” şeklinde konuştu. Trump, tarifelerin ABD’ye yatırım çeken bir unsur olduğunu savundu.

GELECEK YATIRIM PLANI

Louisiana’daki çelik fabrikasının, Hyundai’nin önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD’ye yapacağı toplam 21 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olduğu aktarıldı. Trump, şirketin Georgia’daki otomobil üretimini önemli ölçüde artıracağını ve gelişmiş Amerikan teknoloji firmalarına milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını da belirtti. Bu plan, Hyundai’nin ABD’deki varlığını daha da güçlendireceği ifade edildi.

LNG SATIN ALIMI AÇIKLAMASI

Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1986 yılından bu yana ABD’ye 20 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdiklerini ve 570 binden fazla Amerikan istihdamını desteklediklerini söyledi. Chung, önümüzdeki 4 yıl içinde 21 milyar dolarlık yeni bir yatırım planladıklarını ve bunun şirketin ABD’ye bugüne kadarki en yüksek yatırım miktarı olacağını belirtti. Ayrıca, ABD’den 3 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alacaklarını duyuran Chung, “Tüm bu çabalarımız ABD’deki tedarik zincirimizin yerelleşmesini hızlandıracak, operasyonlarımızı genişletecek ve Başkan Trump’ın liderliğinde Amerikalı iş gücümüzü büyütecek” dedi.