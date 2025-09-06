Hyundai’de Yasa Dışı Çalışan Baskını! 475 Kişi Gözaltına Alındı

GÖZALTI OPERASYONU HAKKINDA

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Georgia eyaletindeki Hyundai’nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan çalışan 475 kişiyi gözaltına aldı. Bu baskın, ciddi federal suçlamalar üzerine devam eden bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

İŞ BİRLİKÇİLERİYLE YAPILAN OPERASYON

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Georgia’nın Ellabell kentindeki Hyundai tesisine yapılan baskının, ICE polislerinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisinin iş birliğiyle, mahkeme kararıyla alınan arama emri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Gözaltına alınan 475 kişinin çoğunun vize sürelerinin dolduğu veya ülkede yasal statüleri olmadan çalıştığı belirlenmiş durumda. Bu kişilerin sadece Hyundai’da değil, aynı zamanda birden fazla taşeron firmada çalıştığı da tespit edildi.

HYUNDAİ’DEN AÇIKLAMA

Hyundai Motor Company, olayların takip edildiğini ve durumun tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti. Açıklamada, “Bugün itibarıyla, gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anlıyoruz. Durumun özel koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz.” denildi. Bu açıklama, gözaltına alınan kişilerin Hyundai’nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.

SORUŞTURMA İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER BEKLENİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, soruşturmanın detayları hakkında daha fazla bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Bu toplantıda, yasa dışı istihdam ağına dair yeni verilerin paylaşılması öngörülüyor.