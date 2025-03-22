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Hyundai i10 925 Bin TL’ye Satışta

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SON DÖNEMDE SIFIR OTOMOBİL PAZARINDA DURAKLAMA

Sıfır otomobil pazarında son zamanlarda belirgin bir duraklama durumu gözlemleniyor. Bu duraklama durumu, bayilerin ilginç ve çekici indirim kampanyaları düzenlemesine yol açıyor. Eğer yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, Hyundai bayilerini ziyaret etmenizde büyük fayda var.

HYUNDAİ i10’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hyundai bayilerindeki dikkat çeken araçlardan biri, belki de Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomatik aracı olan Hyundai i10. Daha çok kadınlar tarafından tercih edilen bu model, iki kişilik bir yapı sunuyor. Ancak bagaj kapasitesi anlamında geniş bir yükleme alanı sunmayan otomobil, arka tarafta yolcu olarak bulunanları da zorlayacak yaşam alanına sahip.

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