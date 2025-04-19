Hyundai İnster Geliyor, Hazır Olun!

HYUNDAI TÜRKİYE’DEN VİP GİRİŞ

Hyundai Türkiye, heyecan verici bir yenilikle karşımıza çıkıyor: Hyundai INSTER çok yakında Türkiye yollarında! Bu iddialı elektrikli araç, Hyundai Türkiye’nin resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla duyurulurken, çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bilgiler mevcut değil. Ancak, bu şık ve ödüllü modeli detaylı bir şekilde tanımaya hazır mıyız?

INSTER: ŞEHİR İÇİN TASARLANMIŞ TEKNOLOJİ HARİKASI

Hyundai INSTER, A segmentinde tasarlanmış kompakt bir elektrikli araç. Küçük boyutlarıyla göz alıcı olan bu model, teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, 2025 Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü kazanan INSTER, New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 30 farklı ülkeden 96 otomotiv gazetecisinin oylarıyla zirveye yükseliyor.

İLETIŞİM VE MENZIL ÖZELLİKLERİ

INSTER, yurt dışında iki farklı batarya seçeneği sunuyor: 42 kWh ve 49 kWh. Büyük batarya ile 368 km’ye kadar bir menzil sağlayabiliyor ki bu, şehir içi ve kısa mesafeli şehir dışı yolculuklar için oldukça tatmin edici bir değer. Hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken bu model, yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor. Aracınız, kahvenizi yudumlarken yola çıkmaya hazır hale geliyor. Küçük batarya 11 kW’lık hızlı şarj ile 4 saatte dolarken, büyük batarya da 4,5 saatte tam şarj oluyor. Ayrıca, V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde elektrikli bisiklet ve kamp ekipmanları gibi aletleri şarj etmek için aracı bir güç kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz.