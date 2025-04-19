Hyundai INSTER, Türkiye’ye Geliyor!

HYUNDAI INSTER TÜRKİYE YOLLARINA GİRİYOR

Hyundai Türkiye, heyecan verici bir haberi duyurdu: Hyundai INSTER çok yakında Türkiye yollarında olacak. Hyundai Türkiye’nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla bu minik ama etkileyici elektrikli aracın Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Ancak henüz çıkış tarihi ve fiyat konusunda kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu yüzden, INSTER modelinin özelliklerine göz atalım.

INSTER’IN ÖZELLİKLERİ

A segmentinde yer alan INSTER, şehir içi kullanım için tasarlanmış kompakt bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Küçük boyutlarına aldanmayın; bu araç teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. INSTER, 2025 Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü kazanarak, 30 ülkeden 96 otomotiv gazetecisinin oyu ile ödüllendirilmiş durumda.

INSTER’IN BATARYA SEÇENEKLERİ VE ŞARJ SÜRESİ

INSTER, yurtdışında iki farklı batarya seçeneği ile sunuluyor: 42 kWh ve 49 kWh bataryalar. Büyük batarya versiyonu, 368 km’ye kadar menzil sunarak, şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için oldukça yeterli bir performans sergiliyor. Hızlı şarj özelliği ile INSTER, yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. Böylece, ihtiyaç duyduğunuzda aracınız hızlıca kullanıma hazır hale geliyor. 11 kW’lık hızlı şarj ile küçük batarya 4 saatte, büyük batarya ise 4.5 saatte tam doluyor. Ek olarak, V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde, elektrikli bisikletler ve kamp ekipmanları gibi cihazları şarj etmek için aracı bir güç kaynağı olarak kullanmak mümkün.