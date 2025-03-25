Hyundai’nin ABD’ye 5,8 Milyar Yatırımı Duyuruldu

YATIRIM MÜJDESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin, ABD üretim endüstrisine 5,8 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Louisiana’da inşa edilecek olan yeni çelik fabrikasının, yılda 2,7 milyon metrik tondan fazla çelik üreteceği ve 1.400’den fazla kişiye istihdam yaratacağı belirtildi. Trump, fabrikanın daha sonra büyütüleceğini ve Hyundai’nin ABD’deki ilk çelik üretim tesisi olacağını ifade etti.

ÇELİK TEDARİKİ AÇIKLAMASI

Louisiana’daki fabrikanın üreteceği çeliğin, Hyundai’nin Alabama ve Georgia’daki otomobil parçaları ve üretim tesislerine gönderileceği açıklandı. Bu tesislerin, yakında her yıl 1 milyondan fazla ABD yapımı otomobil üreteceği belirtildi. Hyundai’nin bu adımının, şirketin ABD’deki üretim kapasitesini artıracağı kaydedildi.

TARİFELERİN ETKİSİ

Trump, bu yatırımın tarifelerin etkinliğini gösterdiğini vurguladı. “Hyundai çeliği Amerika’da üretecek ve arabalarını Amerika’da yapacak. Sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemeyecek. Biliyorsunuz, ürününüzü Amerika’da yaparsanız tarife yok, bu yüzden bu kadar çok insan geliyor” dedi. Trump, tarifelerin ABD’ye yatırım çekmede önemli bir faktör olduğunu savundu.

GELECEK YATIRIM PLANI

Louisiana’daki çelik tesisinin, Hyundai’nin önümüzdeki yıllarda ABD’ye yapacağı 21 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olduğu bilgisi verildi. Trump, şirketin Georgia’daki otomobil üretimini önemli ölçüde artıracağını ve ileri teknoloji şirketlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını aktardı. Bu planın, Hyundai’nin ABD’deki varlığını daha da güçlendireceği ifade edildi.

NATURAL GAZ SATIN ALIMI

Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1986’dan bu yana ABD’ye 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını ve 570 binden fazla Amerikan istihdamını desteklediklerini söyledi. Chung, önümüzdeki 4 yıl içinde 21 milyar dolarlık yeni yatırım planladıklarını açıkladı. Bu tutarın, şirketin ABD’ye bugüne kadarki en yüksek yatırım miktarı olacağı belirtildi. Ayrıca, ABD’den 3 milyar dolar değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alacaklarını belirten Chung, “Tüm bu çabalarımız ABD’deki tedarik zincirimizin yerelleşmesini hızlandıracak, operasyonlarımızı genişletecek ve Başkan Trump’ın liderliğinde Amerikalı iş gücümüzü büyütecek” dedi.