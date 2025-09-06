Hyundai Tesisinde 475 Gözaltı Yapıldı

ABD GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ OLDUKÇA BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Georgia eyaletinde yer alan Hyundai’nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine yapılan baskında, yasa dışı yollarla çalışan 475 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, devam eden ciddi federal suç iddialarına yönelik sürmekte olan bir soruşturmanın parçası olarak düzenlendi.

FBI VE EYALET POLİSİ İŞBİRLİĞİ YAPTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Georgia’nın Ellabell kentindeki Hyundai tesisine yapılan baskının, ICE polislerinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi ile koordineli bir şekilde, mahkeme kararı ile gerçekleştirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan 475 kişi arasında, vize süreleri dolmuş olanlar ve ülkede yasal statüye sahip olmayanların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerinin sadece Hyundai’de değil, birçok farklı firmada da çalıştığı belirtildi.

HYUNDAİ: “DOĞRUDAN ÇALIŞANLARIMIZ DEĞİL”

Hyundai Motor Company, gelişmeleri dikkatle izlediğini ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Şirket, gözaltına alınan kişilerin “hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anladıklarını” ifade etti. Bu açıklama, gözaltına alınan işçilerin Hyundai’nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği yönündeki iddiaları destekliyor. Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, soruşturmanın kapsamına dair daha detaylı bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Bu toplantıda yasa dışı istihdam ağına dair yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.