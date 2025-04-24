Hyundai Tucson Kampanyası Başladı

HYUNDAI TUCSON, SUV PAZARINDAKİ İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Hyundai, SUV segmentindeki etkisini korumaya 2025 model Hyundai Tucson ile devam ediyor. Hem tasarımı hem de sunduğu gelişmiş teknolojiler ile öne çıkan bu model, şehir içindeki konforu kaybetmeden maceraperest bir sürüş deneyimi sunuyor. Geniş motor yelpazesi, zengin donanım seçenekleri ve ileri sürüş teknolojileriyle dikkatleri üzerine çeken 2025 Hyundai Tucson, Türkiye yollarına güçlü bir giriş yapıyor.

DİZAYN VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni Hyundai Tucson, dış tasarımında modern ve dinamik çizgileri tercih ediyor. Geniş ön ızgara ile LED farların birleşimi, araca hem agresif hem de şık bir görünüm kazandırıyor. İç mekânda kullanıcıları premium detaylar karşılıyor. Yumuşak dokulu malzemelerin yanı sıra dijital gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı sayesinde araç içi şıklık ve ergonomi ön planda tutuluyor.

2025 Tucson, motor seçenekleri bakımından oldukça zengin bir yapı sergiliyor ve hem benzinli hem de dizel alternatiflerle sunuluyor. Benzinli seçenekler arasında 1.6 litrelik T-GDI motor 160 beygir güç üretiyor. Dizel tarafta ise 1.6 litrelik CRDI motor 136 beygirlik performans sunuyor.