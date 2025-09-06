“Hyundai’ye Yönelik Göçmen Operasyonu Başladı!”

ABD’DE GÖÇMENLİK OPERASYONU

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Georgia eyaletindeki Hyundai’nin elektrikli araç bataryası imal edilen tesisine yaptıkları baskında, yasa dışı yolla çalışan 475 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyon, ciddi federal suçlamalara yönelik devam eden bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

FBI VE EYALET POLİSİ İŞ BİRLİĞİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Georgia’nın Ellabell kentindeki Hyundai tesisine yönelik düzenlenen baskının, ICE ekipleri ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisi iş birliğiyle mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan 475 kişinin büyük bir kısmının, vize sürelerinin dolmuş olduğu veya ülkede yasal statüye sahip olmadan çalıştığı belirlendi. Bu kişilerin yalnızca Hyundai’de değil, birçok farklı taşeron firmaya bağlı olarak çalıştıkları bildirildi.

HYUNDAİ: “DOĞRUDAN ÇALIŞAN DEĞİLLER”

Hyundai Motor Company, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve olayın tüm yönleriyle araştırılmakta olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Bugün itibarıyla, gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anlıyoruz. Durumun özel koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadesi yer aldı. Bu açıklama, gözaltına alınan işçilerin Hyundai’nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği iddialarını destekliyor. İç Güvenlik Bakanlığı, soruşturmanın detayları ile ilgili olarak kamuoyu bilgilendirmesinde bulunmak üzere bir basın toplantısı yapacak. Bu toplantıda yasa dışı istihdam ağına dair yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.