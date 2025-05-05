Hz. Hızır Türbesi’ne Ziyaretçi Akını

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI YAPILIYOR

Her yıl 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Hıdırellez etkinlikleri ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Samandağ’a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret ediyor. Burada yapılan ziyaretler sırasında dualar okunuyor ve dilekler tutuluyor.

ATEŞTEN ATLAMA GELENEĞİ

Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, etkinliklerine sahilde devam ediyor. Burada yakılan ateşin üzerinden atlamak, kutlamaların önemli bir parçası olarak yer alıyor. Katılımcılar ayrıca, dileklerini kağıda yazarak denize atıyor.