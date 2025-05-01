I. C. Kahveci Şaşırtıcı Transfer İddiası

TRANSFER HEYECANI ARTARKEN İRFAN CAN KAHVECİ’YE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Süper Lig’de zirve mücadelesindeki heyecan giderek yükseliyor, bu duruma paralel olarak transfer haberleri de hız kazanıyor. Fenerbahçe’de bu sezon yeterince forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili son günlerde gündemden düşmeyen konuşmalar, spor camiasında merak uyandırıyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan İrfan Can Kahveci, Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından düzenli olarak forma giyme şansını kaybetti.

KONSENSÜS YARATAN İDDİALAR

2024-25 sezonunda düzenli forma şansı bulamayan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında, oldukça dikkat çeken iddialar gündeme geliyor. Bu durum, hem futbolseverler hem de spor yorumcuları tarafından heyecanla takip ediliyor. İrfan Can’ın geleceği, yeni sezon öncesi transfer dönemi için en çok konuşulan konulardan biri haline dönüşüyor.