İngiltere Premier Ligi’nde Irkçı Saldırı

IRKÇILIK OLAYI DURDURDU

İngiltere Premier Ligi sezonun açılışında gerçekleşen Liverpool-Bournemouth karşılaşmasında, Bournemouth’un 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı sözlerine maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında, Semenyo’ya yönelik söylenen ırkçı ifadeler sebebiyle hakem Anthony Taylor oyunu durdurdu.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı saldırıyı gerçekleştiren 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı ifade edildi.

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür etti. “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

FUTBOLUN ÖNEMİ

Liverpool’un 4-2 kazandığı maçta Semenyo, takımının iki golüne katkı sağladı ve “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için.” dedi. Semenyo ayrıca, futbol dünyasından gelen yoğun destek mesajlarının bu sporu neden sevdiğini hatırlattığını belirtti ve “Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı. Premier Lig ve Liverpool, yaptığı açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ve yaşanan olayı kınadıklarını duyurdu.