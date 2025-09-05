İstanbul Il Binası’na Gidecekler

CHP’DE GÜNDEM HAREKETLİLİK

CHP’de olaylar devam ediyor. Yolsuzluktan dolayı tutuklanan belediye başkanları ve tartışmalı kurultaylar, partinin gündeminden düşmüyor. Ankara’daki kurultay davasının ardından, bu kez İstanbul için önemli bir karar alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde belirlenen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

KAYYUM ATAMASI VE TEPKİLER

Mahkemenin kararı ile Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. Ancak bu durum, büyük tartışmalara yol açtı ve Tekin, hemen ardından CHP’den ihraç edildi.

YENİ HAREKETLER GÜNDEME GELİYOR

TGRT Haber’de yaptığı açıklamada gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin’in, pazartesi günü eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmeyi planladığını aktardı. Yarkadaş, Tekin’in kendisine, “Biz partideki kardeşlerimizle pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz.” ifadelerini kullandığını belirtti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Ayrıca Yarkadaş, “Berhan Şimşek, başarılı bir siyasetçi ve İl Başkanıdır. Ali Özcan, SHP ile CHP’yi birleştiren önemli bir iş insanıdır. Cemal Canpolat, CHP siyaseti ile ilgilenen herkesin tanıdığı bir isimdir. Canan Kaftancıoğlu da önemli bir figür.” açıklamalarında bulundu. Mustafa Özyürek ve Bozkurt Nuhoğlu gibi isimlerin de bu süreçte yer alacağı ifade ediliyor. Yarkadaş, bu kişilerin CHP’nin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararı ile düşmesinin ardından birlik ve dayanışma mesajı vermek amacıyla il binasına gideceklerini söyledi.