İBAN Gönderimi Dolandırıcılığı Artıyor

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ OLARAK IBAN GÖNDERME ÇAĞRILARI

Uzmanlar, son zamanlarda sosyal medya platformlarında görülen “IBAN gönder” taleplerinin yeni bir dolandırıcılık yöntemi haline geldiğini vurguluyor. Masum bir çağrı olarak algılanan bu isteklerin, bireylerin adının yasa dışı mali işlemlerle anılmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

IBAN NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

IBAN, yani Uluslararası Banka Hesap Numarası, para transferlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Türkiye’de 26 haneli olan bu numara; ülke kodu, banka kodu, şube kodu ve kişisel hesap numarasını içeriyor. Bu detaylar, normal koşullarda güvenliği artırmak için tasarlanmış olsa da, dolandırıcılar için değerli bir araç haline dönüşebiliyor.

DOLANDIRICILIKTA KULLANILAN YÖNTEMLER

Uzmanlar, IBAN bilgisi kullanılarak dolandırıcılık yapılabileceğini belirtiyor. Bir yöntem olarak, dolandırıcılar IBAN bilgisini kullanarak para gönderildiği izlenimi veren sahte dekontlar oluşturabiliyor.

