İBB, 2.500 Yeni Taksi İhalesi Açıyor

İBB, YENİ TAKSİ PLAKA İHALESİ DÜZENLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma alanına 2.500 yeni taksi kazandırmayı hedefleyen ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ projesinin ilk aşamasını hayata geçiriyor. Bu çerçevede 150 yeni taksi plakası için 18 Şubat 2025 tarihinde bir ihale yapılacak. İhale işlemi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 10:00’da düzenlenecek. Katılımcıların, 17 Şubat 2025 saat 12:00’ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İhaleye sadece bireysel başvuru yapılabilir, her birey sadece bir plaka için teklif verebilir. İBB, bir taksi plakasının muhammen değerini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlerken, geçici teminat bedelini ise 127 bin 500 TL şeklinde açıkladı. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebiliyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyenlerin, gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekiyor. Gerekli belgeler arasında şunlar yer alıyor: * İstanbul’da ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi, * Geçerli sürücü belgesi, * Adli sicil kaydı, * Geçici teminatın yatırıldığını kanıtlayan makbuz. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilmelidir; posta, telgraf ya da faks ile yapılan başvurular kabul edilmiyor.

YENİ TAKSİLERİN KULLANIM SÜRESİ

Yeni taksiler, İstanbul’daki mevcut taksi sistemine alternatif olarak belirli bir süreyle hizmet sunacak. Daha önce süresiz olarak tahsis edilen plakaların aksine, bu yeni taksiler 29 yıl boyunca kullanımda olacak. Ayrıca, İstanbul’da toplu taşıma standartlarını yükseltmek amacıyla, yeni taksiler İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla hizmet verecek.