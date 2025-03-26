İBB’de Başkanvekili Seçimi Tamamlandı

İBB MECLİSİNDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla birlikte, onun yerine geçecek vekil belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği için seçim süreci İBB Meclisi’nde başladı. İmamoğlu’nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarışıyor: CHP Grubu Nuri Aslan’ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul’u aday gösterdi.

İLK TUR OYLAMA SONUCLARI

Saat 13.00’da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP’nin adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. Ancak 5 oy geçersiz sayıldı. İlk turda üye tam sayısının üçte iki oranı sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur oylamada iki adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Eğer iki turda da gereken çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak.

İKİNCİ TURDA NURİ ASLAN SEÇİLDİ

CHP’nin adayı Nuri Aslan, 177 oyla üçüncü turda başkanvekilliğine seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki mevcut duruma göre CHP, 176 üyesine sahipken, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, Büyük Birlik Partisi’nin 2 üyesi ve 1 bağımsız üye bulunmaktadır. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci Başkan Vekili olan Nuri Aslan görevi yürütmeye başladı.

NURİ ASLAN HAKKINDA BİLGİLER

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da tamamladı, lisans eğitimini ise 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde aldı. Özel bir şirkette Genel Müdür olarak görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nde meclis üyeliği yaptı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği gibi birçok önemli görev üstlendi. 2019-2024 döneminde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile 1. Başkan Vekili olarak seçildi ve evli, üç çocuk babası.

ZEYNEL ABİDİN OKUL HAKKINDA BİLGİLER

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Ortaköy’de tamamlayarak, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Siyasi kariyerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında AK Parti’den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin grup başkanvekilliği görevine getirildi.