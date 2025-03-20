İBB’de Vekalet Görevine Nuri Aslan Getirildi

RESMİ BELGE GÖNDERİLDİ

İmamoğlu’nun kendi el yazısıyla oluşturduğu resmi belge, İstanbul Valiliği ve ilgili birimlere iletildi. Yazıda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır” ifadeleri mevcut.

USULSÜZ İHALELERİN SAYISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de gerçekleştirilen 200’ün üzerinde konser, reklam ve açık hava reklam ihalesinde usulsüzlükler tespit ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda hazırladığı raporlar ile MASAK tarafından 6 ayrı rapor düzenlendiğini belirledi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

87 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi firari durumdadır. 7 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda. Ayrıca, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen farklı bir soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ifadesinin alınacağı öğreniliyor.