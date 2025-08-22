İBB Dosyasında Etkin Pişmanlık İle Hapsi Kaldırıldı

Gündem

İBB HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA GÜNCEL GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişilere ilişkin adli kontrol kararları güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’a getirilen ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına dayanak olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda serbest bırakılan ve ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı da mahkeme tarafından iptal edildi.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARAR DEĞİŞTİ

Aynı soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’ya uygulanan “konutu terk etmeme” tedbiri de sona erdirildi. Böylelikle, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan tüm kişilerin ev hapsi kararları iptal edilmiş oldu.

