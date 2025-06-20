İBB Meclisi’nde Tansiyon Yükseldi, Kavga

OTURUMDA SERT TARTIŞMALAR GÖZLEMLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda, son günlerde CHP’li belediyelere yönelik yapılan soruşturmaların etkisiyle tartışmalar oldukça sertleşti. Oturumda söz alan AK Parti’li Meclis üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li başkanların tutuklanmasına kadar giden iddialara dikkat çekerek, etkin pişmanlık ifadeleri hakkında bazı söylemlerde bulundu. Kaynar, “Başkanım, bu mecliste bu iddialar konuşuluyor. Çıkın, ‘Bunlar doğru değil’ deyin” diyerek, meclis kürsüsünden açıklama talep etti.

MÜDAHALELER ARBEDEYE DÖNDÜ

Meclis Başkanvekili, Kaynar’ın açıklamasına “Burası mahkeme değil” yanıtı vererek müdahale etti. Ancak gerilim artmasına rağmen Kaynar, CHP grubuna yönelerek “Madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, hodri meydan” sözlerini sarf etti. Bu meydan okuma sonrasında meclis salonunda tansiyon yükselirken, taraflar arasında sözlü tartışmalar hızla arbedeye dönüşmeye başladı. Başkanlık makamı, oturuma ara verme kararı alsa da yaşanan kavga, salonda dikkat çekici anlar yaşattı.